Ірина Федишин зізналась, чи вимагають щось від неї в школі, в якій навчаються її діти

Ірина Федишин зізналась, чи вимагають щось від неї в школі, в якій навчаються її діти

Сини зірки ходять до однієї школи.

Українська співачка Ірина Федишин цього року відвела свого молодшого сина Олега до першого класу.

Однак, у програмі "Світське життя" артистка розповіла, що хвилювалась, що надто рано відпустила хлопчика до школи. Адже її старшин син Юрко пішов до першого класу у сім років, а от молодший – шість.

Ірина Федишин з молодшим сином / instagram.com/irynafedyshyn

"Коли бачу, як чоловік відводить його до школи, то завжди хвилююся, чи не зарано я його відвела до першого класу. Але дитина така щаслива. Він не хотів ходити до садочка, тому ми вирішили, що він в шість років піде до першого класу", - говорить артистка.

Сини Ірини Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

До речі, сини виконавиці разом ходять до однієї школи. І, як зізнається Ірина, від неї, як від зіркової мами, в навчальному закладі нічого не вимагають. Навпаки, вона стає ініціаторкою.

"Нічого не вимагають від мене в школі, поки що. І, сподіваюсь, що не будуть. До речі, в школі в нас є змінне взуття. Діти мусять носити його з собою кожного дня. Я думаю поговорити з батьками, щоб зробити спеціальні шафи для дітей. Щоб вони не носили його з собою", - поділилась співачка.

Родина Ірини Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

До речі, виконавиця говорить, що в школі її не просять співати на урочистих заходах разом з сином. Виявляється, її чоловік виступає ініціатором. Він часто пропонує, аби Юрчик з Олежиком заспівали на якійсь шкільній лінійці.

Нагадаємо, цього року відвела свого 6-річного сина до першого класу й Слава Камінська. Артистка зізналась, що Леонард першого ж дня почав зустрічатися з дівчинкою.

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