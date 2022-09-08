Ірина Федишин зізналась, яку техніку придбала для українських захисників

Українська співачка провела благодійний вечір у Вероні, Італія, де їй вдалося зібрати для ЗСУ чималу суму коштів.

Від початку повномасштабної війни співачка Ірина Федишин займається волонтерством та допомагає українським захисникам.

Нині артистка перебуває за кордоном, де проводить благодійні вечори. Зокрема, нещодавно зірка збирала гроші для військових у Вероні, Італія.

Завдяки благодійному заходу Ірина придбала для військових 16 одиниць техніки.

"Громада Верони - ви неймовірні! Результат благодійної вечері нас приголомшив. Вдалося закупити 16 одиниць техніки та багато іншого", - поділилася Федишин.

Загалом, співачка придбала вісім вантажівок, два військові катери, три автобуси, вісім коліс для тралу та три квадрокоптери.

Зазначимо, нещодавно Ірина Федишин також проводила благодійний вечір у Лісабоні, Португалія. Там зірці вдалося зібрати для військових понад 35 тис. євро.

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