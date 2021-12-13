Ірина Федишин зізналася, що використовує ремінь у вихованні дітей

Водночас артистка наголосила, що вона проти фізичних покарань.

Українська співачка Ірина Федишин розповіла про виховання своїх дітей – 10-річного Юри та 6-річного Олега.

Як зізналася артистка у програмі "Зірковий шлях", вона не підтримує фізичні покарання, але було таке, що зірковій мамі доводилося брати до рук ремінь. "Я погано ставлюся до фізичних покарань. Дуже рідко я можу брати ремінь. Але перед цим я 10 раз скажу. Два рази було, що брала", - зізналася Федишин.

Водночас артистка наголосила, що йдеться не про побиття. Однак, пояснює артистка, іноді дуже важко впоратися з двома хлопцями.

Ірина Федишин з синами / instagram.com/irynafedyshyn

"Ну, щоб це побиття було – звичайно, що ні. Але якщо вже не доходить з 10-го разу, попередила, таке бувало, що я таки брала ремінь і казала – ну ви самі напросилися. В мене нерви не сталеві", - сказала Ірина.

Співачка додала, що вона була б непроти втретє стати мамою і навіть цього разу дозволить собі побувати у декреті, чого не робила з першими двома дітьми:

"Тепер, коли ми з чоловіком говоримо про третю дитину, то я би вже хотіла повний декрет. Звичайно, ти сумуєш за сценою, час від часу, хочеться до глядачів. Але, щоб такий шалений темп був, я б вже не хотіла", - пояснила зірка.

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