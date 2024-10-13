Ірина Федишин зустрілася з донькою Ірини Фаріон і вшанувала пам'ять її полеглого в бою чоловіка

Українська співачка Ірина Федишин зустрілася з донькою Ірини Фаріон – Софією Семчишин.

Їхня зустріч відбулася у Львові після того, як Софія втратила свого чоловіка Василя Особу на війні. Співачка вшанувала пам'ять Героя та морально підтримала вдову та її двох діток, передавши їм подарунки.

"Сьогодні я хочу висловити щирі співчуття Софії, дочці Ірини Фаріон, яка втратила свого чоловіка, Василя Особу, героя України, який віддав своє життя за кожного з нас, за наше майбутнє, за нашу землю. Вічна памʼять і шана Герою", - написала виконавиця у себе в фотоблогу.

Ірина Федишин передала автівку батальйону загиблого чоловіка доньки Ірини Фаріон

Окрім того, Ірина Федишин допомогла батальйону загиблого захисника, які мали потребу в авто. Знаменитість також залишила на номерних знаках транспортного засобу викарбуване ім'я Василя Особи в знак пам'яті про нього.

"Знаю, що Василь Особа хотів відкривати збір на авто, яке зараз дуже потребує його батальйон. Тому сьогодні передала автівку для його побратимів, батальйону "Сила свободи". І цим долучилася до збору помсти на мільйон, який оголосила Софія. За Ірину Фаріон. За Василя Особу. За Героїв. На номерах авто викарбуване ім’я героя, який віддав своє життя за наше майбутнє. Ця автівка буде нагадувати, що наші побратими, навіть з небес, підтримують кожен наш крок. Вони разом з нами, дивляться зверху, моляться і ведуть нас до перемоги", - зворушила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин поскаржилася на проблеми зі здоров'ям і розповіла про скасування концертів.

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