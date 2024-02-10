Ірина Федишин зворушила фото з покійним братом, який загинув на фронті: "Не дочекалися його тіла"

Артистка вшанувала пам'ять загиблого брата у роковини його смерті.
Українська співачка Ірина Федишин розчулила архівними кадрами з покійним двоюрідним братом Романом.
Минув рік, як артистка втратила рідну людину. Роман поліг у боях під Соледаром, захищаючи Україну на Красній Горі. З перших днів війни чоловік служив у лавах ЗСУ.
З цієї нагоди у фотоблогу Ірина показала серію кадрів з братом та зробила відверте зізнання. Як виявилося, тіло загиблого Героя родині Федишин досі не повернули.
"Сьогодні рік, як він поліг у бою за Україну… Вже рік, а біль не вщухає. Ми ще досі не дочекалися його тіла. Вічна пам'ять, Царство Небесне Герою України, Роману Климковичу. Справжній брат і мій захисник, який у небі тепер оберігає мене своїми молитвами", - написала Ірина.
До слова, співачка завжди була дуже близькою з Романом. Востаннє перед загибеллю вона його бачила під час свого концерту.
Також артистка показала останні кадри брата з гарячих точок, яке зняли його побратими.
Шанувальники Ірини Федишин розділили з нею біль і у коментарях підтримали її родину словами втіхи:
- У мене теж братик загинув. Півтора роки пройшло, а все ще віриться. Все чекаємо. Тримайтеся! Сил Вам!
- Прийміть наші щирі співчуття. Дуже шкода. Вічна пам'ять та низький уклін Герою України
- Як же важко це все переживати, біль і сльози. Вічна і світла пам'ять Роману
- Вічна і світла пам'ять Герою , щирі співчуття Вам, Ірино, і всій Вашій родині
Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася архівною світлиною з покійним татом. Знаменитість також звернулася до нього з особливими словами.
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