Ірина Федишин зворушила фото з покійним братом, який загинув на фронті: "Не дочекалися його тіла"

Українська співачка Ірина Федишин розчулила архівними кадрами з покійним двоюрідним братом Романом.

Минув рік, як артистка втратила рідну людину. Роман поліг у боях під Соледаром, захищаючи Україну на Красній Горі. З перших днів війни чоловік служив у лавах ЗСУ.

З цієї нагоди у фотоблогу Ірина показала серію кадрів з братом та зробила відверте зізнання. Як виявилося, тіло загиблого Героя родині Федишин досі не повернули.

Ірина Федишин з братом / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин з братом / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Сьогодні рік, як він поліг у бою за Україну… Вже рік, а біль не вщухає. Ми ще досі не дочекалися його тіла. Вічна пам'ять, Царство Небесне Герою України, Роману Климковичу. Справжній брат і мій захисник, який у небі тепер оберігає мене своїми молитвами", - написала Ірина.

Брат Ірини Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

До слова, співачка завжди була дуже близькою з Романом. Востаннє перед загибеллю вона його бачила під час свого концерту.

Також артистка показала останні кадри брата з гарячих точок, яке зняли його побратими.

Брат Ірини Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Шанувальники Ірини Федишин розділили з нею біль і у коментарях підтримали її родину словами втіхи:

У мене теж братик загинув. Півтора роки пройшло, а все ще віриться. Все чекаємо. Тримайтеся! Сил Вам!

Прийміть наші щирі співчуття. Дуже шкода. Вічна пам'ять та низький уклін Герою України

Як же важко це все переживати, біль і сльози. Вічна і світла пам'ять Роману

Вічна і світла пам'ять Герою , щирі співчуття Вам, Ірино, і всій Вашій родині

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася архівною світлиною з покійним татом. Знаменитість також звернулася до нього з особливими словами.

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