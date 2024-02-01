Ірина Гатун розповіла про зміст скандального номеру "Вечірнього Кварталу" та чому їздила до окупованого Криму

Акторка Студії "Квартал 95" Ірина Гатун розповіла, які сенси закладались у скандально відомий номер "Вечірнього Кварталу" та що писали їй у особисті повідомлення українці.

Артистка, яка віднедавна є учасницею "Вечірнього Кварталу", наголосила, що творці номера нікого не хотіли ним образити. Особливо тих українців, які перебувають в окупованих містах.

"Ще раз озвучу посил авторів, що сенс номера в тому, щоб люди не боялися говорити українською мовою навіть з помилками. По суті, це номер про багатьох із нас. Про кожного, хто робить помилки у вимові, але все одно не здається, продовжує говорити і вчитися на своїх помилках. Мені здається, що в цьому і є сила українців – що ми можемо посміятися над собою. Дуже багато людей мені в особисті писали, що вони не розуміють, в чому проблема, що вони самі так говорять і також сміються над своїми помилками. Причому писали з різних міст. Писали, що говорять суржиком", - розповіла Гатун, пише kp.ua

Ірина Гатун

Артистка також додала, що не варто боятися розмовляти суржиком, адже це теж частина нашої мови:

" І я собі дозволяю говорити суржиком. Але всі українці мають знати українську і не повинні боятися переходити на українську, якщо навіть раніше нею не розмовляли. Навпаки, люди які стараються говорити, хай і з помилками, але все ж стараються, викликають повагу", - каже Гатун.

Акторка також вперше прокоментувала свої світлини з окупованого Криму, які активно ширилися Мережею місяць тому. Акторка також розповіла, чому в 2015 і 2019 роках їздила до анексованого півострову.

За словами артистки, до Криму вона їздила, аби підтримати близьку подругу, яка дуже важко переживала анексію півострова.

"Я їздила туди, щоб підтримати близьку подругу, яка підтримує Україну, але через певні обставини змушена жити на тимчасово окупованій Росією території. Подруга тоді тільки-но народила дитину, до того ж дуже болісно сприйняла ситуацію з анексією. І через це у неї погіршилося здоров'я. Подруга зараз вже має двох дітей і не може виїхати з ними, вона постійно каже, що їй там тошно, тому просила приїхати і допомогти", - пояснила Гатун.

Ірина Гатун

Також акторка додала, що періодично їздила до Криму, аби розрадити та підтримати подругу у важкий період. Ім'я подруги Гатун називати відмовилася, пояснюючи це тим, що в тої жінки "і так дуже багато проблем".

"Навіть просто через те, що вона зі мною спілкувалася в месенджері після 24 лютого 2022 року, в неї виникли серйозні проблеми. В Криму ж нема ніякої свободи слова. І коли там перебуває близька людина і їй там навіть поговорити нема з ким – це дуже важко", - сказала артистка.

Разом з тим Гатун наголосила, що коли вона їздила до анексованого Криму, то закон вона не порушувала. Оскільки їздила на окупований півострів за українським паспортом і через український кордон:

"Але коли я їздила в Крим, я не порушувала закону. В'їзд та виїзд на територію тимчасово окупованого півострова я здійснювала з українським паспортом через територію України – через офіційний контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак". Виходить, що зараз люди гноблять мене, українку, за те, що я поїхала з української сторони з українським внутрішнім паспортом в наш український Крим", - сказала Гатун.

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