Ірина Геращенко розсекретила, скільки заробляє на місяць і що приносить їй дохід

Українська легкоатлетка та олімпійська призерка Ірина Геращенко розповіла про свій щомісячний заробіток і розкрила, що саме приносить їй дохід.

Професійні спортсмени мають різні джерела доходів. В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко Ірина Геращенко поділилася, що вона має контракти з брендами, де прописана сума її гонорару. Зокрема, легкоатлетці виплачує кошти фірма за те, що вона виїжджає на змагання, потрапляє до фіналів в їхньому одязі. Окрім того, Ірина Геращенко бере участь у комерційних змаганнях, на які їй допомагає потрапити менеджер.

"У мене контракт з Nike, у нас є прописана сума, яку мені виплачують за те, що я виїжджаю на змагання, потрапляю до фіналів. У кожного спортсмена на міжнародній арені є менеджер. Менеджер пропонує старти і одночасно домовляється з організатором змагань, що до вас прийде такий спортсмен. І в кожного від рівня результату, рейтингу, медалей є свої ціни, за які організатор може заплатити. І от заробіток спортсмена залежить від того, в яких змаганнях він бере участь, які контракти, які прописані суми", - поділилася спортсменка.

Ірина Геращенко / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Також в Ірини Геращенко є зарплата в Україні. Легкоатлетка працює в "Укрспортзабезпеченні". Щоправда, туди потрапити не так і легко. За словами олімпійської призерки, спортсменам необхідно скласти відповідні нормативи, а також бути серед лідерів на чемпіонаті України. Окрім того, Ірина Геращенко говорить, що є військовослужбовицею. Загалом, на місяць легкоатлетка заробляє близько 45-50 тисяч гривень. Наразі це її основний дохід, адже до комерційних змагань вона повернеться вже після пологів.

"Є заробітна плата від України, я працюю в "Укрспортзабезпеченні", це від Міністерства спорту. Я є працівницею Збройних сил України, і військовослужбовицею, від цього є постійний заробіток. У мене на місяць виходить в районі 45-50 тисяч гривень", - говорить олімпійська призерка.

Також Ірина Геращенко разом із чоловіком займається своєрідним бізнесом. Подружжя придбало нерухомість у Києві, а саме квартиру. Пара планує здавати її в оренду та отримувати з цього дохід. Геращенко разом із чоловіком вирішила купувати нерухомість саме в Україні, а не за кордоном, хоча й пропозиції відповідні були. Утім, спортсменка вирішила, що в цьому випадку більше хвилювалася б через можливі ризики.

Ірина Геращенко з чоловіком / Фото: instagram.com/gerashchenkoi

"Ми вклали в українську нерухомість, яка буде здаватись і, сподіваємось, приносити нам пасивний заробіток. Мені пропонували вкластися десь за кордоном, але я розумію, що для мене цих ризиків і хвилювань було б більше, ніж, можливо, потім заробітку. Тому ми обрали зовсім недалеко від нас, так, щоб з вікна було видно квартиру. Ми її будемо здавати, і це також буде як пасивний заробіток, плюс гроші будуть працювати самі на себе і не знецінюватись", - говорить спортсменка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: Дитина чи Олімпіада?! Легкоатлетка ГЕРАЩЕНКО вперше про СОКРОВЕННЕ та ГРОШІ!

Нагадаємо, нещодавно дружина боксера Олександра Усика розсекретила, на чому заробляє кошти. Катерина розповіла про власний бізнес.

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