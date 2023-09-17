Ірина Горова показала рідкісні фото з донькою і привітала її з 26-річчям

Продюсерка та ексдружина Потапа Ірина Горова розповіла, що сьогодні, 17 вересня, день народження святкує її донька Наталія від репера Юрія Горового, відомого як UGO.

На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила серію знімків разом з Наталею, зроблених у різний період під час відпочинку родини. Також Горова присвятила доньці зворушливі вітальні слова на честь 26-річчя:

"Натуся, з днем народження! Ти моя світла, ніжна, неймовірно добра і відкрита донечка. Люблю тебе, пишаюсь твоїми досягненнями, щаслива, що ти у мене є", - написала Ірина Горова під світлинами з донькою.

Ірина Горова з донькою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з донькою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з донькою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з донькою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з донькою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Своєю чергою, шанувальники продюсерки теж долучилися до привітань:

З іменинницею вітаю вас! Ви дуже гарні, щасливі і круті!

Щастя їй та всій вашій родині!

З днем народження красуню! Нехай буде щасливою

Нагадаємо, нещодавно Наталія Горова поділилася рідкісним фото разом зі своїм рідним батьком, репером Юрієм Горовим, відомим під псевдонімом UGO. Горовий був першим чоловіком Ірини перш ніж вона вийшла заміж за Потапа.

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