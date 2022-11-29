Ірина Горова прокоментувала припинення співпраці з Потапом: "Наша робота вичерпана"

Українська продюсерка та співзасновниця MOЗGI GROUP Ірина Горова прокоментувала припинення співпраці з продюсером та репером Потапом.

У програмі ЖВЛ Ірина розповіла, що від початку повномасштабної війни управлінням компанії зайнялася повністю вона. З Потапом Горова більше не співпрацює. За словами Ірини, їхня спільна робота вже вичерпалася.

"Він для мене один і єдиний, хто допоміг мені взагалі зрозуміти, що таке шоубізнес і з якого боку до нього підходити. Ми зробили одне для одного все, що могли, – я з точки зору бізнесу, а він із точки зору креативу. Але у якийсь час ми зрозуміли, що наша робота нібито вичерпана. Я думаю, що умене велике майбутнє у плані розвитку музичної індустрії в Україні, а в нього – у тій індустрії, яку він вибере", – розповіла продюсерка.

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Знаменитість також звернулася до Потапа. Вона подякувала продюсеру за спільну роботу.

"Льошо, я дуже тебе поважаю, дякую тобі за те, що ми зробили разом, і за те, що ми так класно працювали і не працюємо", – звернулася до Потапа Ірина.

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