Ірина Горова прокоментувала розірвання співпраці з Потапом: "Вважаю цей крок найкращим"

Українська продюсерка Ірина Горова прокоментувала розрив співпраці з репером Потапом.

Раніше знаменитості у партнерстві опікувалися продюсерським центром Moзgi Entertainment. Однак з початком повномасштабної війни це змінилося. Ірина Горова стала єдиною власницею, а компанія потерпіла ребрендинг та отримала назву Pomitni.

Продюсерка говорить, що раніше думка про розірвання співпраці з партнером викликала в неї страх. Однак наразі Горова вважає цей крок правильним. Річ не в тім, що "хтось був поганим". Ірина Горова повністю взяла на себе відповідальність і створює проєкт таким чином, яким вона бажає.

Ірина Горова та Потап

"Колись для мене розійтися з партнером було найбільшим страхом, а сьогодні я вважаю цей крок найкращим надбанням. І річ не в тому, що хтось був поганим, а в тому, що я нарешті змогла бути на сто відсотків вільною, брати відповідальність і створювати навколо себе той простір, який вже хочу я. Думаю, тут спрацювали і вік, і моя професійна зрілість, і купа інших факторів", - поділилася продюсерка в інтерв'ю ELLE.

Ірина Горова говорить, що без партнера дійсно складно, адже немає людини, з якою можна порадитися і розділити ризики. Окрім того, продюсерці потрібно бути більш зосередженою. Однак знаменитість багато чому вчиться, бере участь у різних проєктах, що покликані об'єднати ринок та допомогти артистам.

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Звісно, це складно, адже всі рішення ти пропускаєш через себе і не маєш поруч того, з ким можна розділити ризики. З іншого боку — це компанія з моєю жіночою енергетикою. До того ж управлінням проєктами завжди займалася я, мій партнер відповідав за творчу роль, яку зараз виконують усі ті артисти, з якими я працюю. Сьогодні я намагаюся не розосереджуватись, як могла робити це раніше. Моя увага скерована на структурування компанії, що дуже змінилася, і налаштування внутрішніх комунікацій. Також я беру участь у проєктах, які направлені на об'єднання ринку й допомогу артистам, входжу до міжнародних спілок, багато вчуся", - зазначила продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова розповідала про своїх дітей. Продюсерка зізналась, ким за кордоном працює її донька та чим захоплюється син.

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