Ірина Горова розкрила, як із Потапом поділила фінансові питання у вихованні сина: "Немає аліментів"

Українська продюсерка Ірина Горова розкрила, як вони з колишнім чоловіком, репером Потапом, поділили фінансові питання, що стосуються виховання сина.

Знаменитість запевняє, що між нею та колишнім лише батьківські стосунки. Вони спілкуються лише на ті теми, що стосуються 16-річного Андрія. Найголовніше для них – це благополуччя спільного сина.

"З Потапом ми закінчили сімейні і творчі стосунки. У нас є дуже крутий син і ми спілкуємося як батьки. Як у батька мого сина я питаю: "Чи ти проплатиш навчання, чи ти зустрінешся з ним, чи ти хвилюєшся за якісь його 16-річні штучки, чи Новий рік зустрінеш з ним?" – розповіла продюсерка для "Люкс ФМ".

Ірина Горова з сином / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова говорить, що Потап не сплачує аліментів. Однак він бере активну участь у забезпеченні сина. Зокрема, вони обговорюють всі великі витрати і вкладення. Окрім того, репер зараз допомагає фінансами, аби син розвивав спортивну кар'єру. Ірина Горова наголосила, що за ці роки Потап жодного разу не відмовив Андрієві.

"У нас немає аліментів. Ми починали з друзів, ми трансформувалися потім в сім'ю, потім знову в друзів, потім просто в батьків. Найголовніше – це майбутнє нашого сина. Льоша як батько класний. Він жодного разу не відмовив ні в чому, що стосується сина. Тому у нас не аліменти. Якщо ми плануємо школу, відпочинок, якісь дуже важливі вкладення…Ось зараз він максимально допомагає зі спортивною кар'єрою. Він як батько виконує всі свої ролі", - зазначила продюсерка.

Потап з сином Андрієм / Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова прокоментувала розірвання співпраці з Потапом. Знаменитість поділилася, наскільки складно їй вести бізнес без партнера.

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