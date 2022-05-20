Ірина Горова розповіла, що отримують з благодійних концертів зірки, які на них виступають

Ірина Горова розповіла, що отримують з благодійних концертів зірки, які на них виступають

Українська продюсерка та співзасновниця MOЗGI GROUP Ірина Горова розповіла, що отримують виконавці, які за кордоном гастролюють з благодійними концертами.

Як зазначила Горова, артисти беруть участь у таких заходах за власним бажанням і з шаленою вірою у нашу перемогу.

"Артисти, які їздять з концертами (благодійними – прим.ред.) – вони не отримують нічого. Вони самі по собі не збирають гроші. Збирають гроші фонди, які роблять ці заходи. Вони оплачують артистам переїзд, проживання і артист приїжджає і робить цей захід без гонорарів. Заробітків немає", - прокоментувала Горова в програмі "Слава+".

Ведучий програми Слава Дьомін назвав це, що "артисти працюють фактично за їжу" і Ірина з ним погодилася:

"Я думаю, багато людей зараз працює за їжу, за ідею, за відновлення. Основа ідея цих заходів – це збір коштів і підняття питання війни в Україні по всьому світі. Тому що якби ми мовчали і не їздили, про нас дуже швидко б забули. Тому я хочу закликати всіх, хто пише якийсь хейт, мовляв, "ага, ви за кордоном" – я хочу, щоб люди дивилися ширше. Тому що так, кожен має бути на своєму місці і робити те, що він може заради перемоги", - сказала Горова.

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