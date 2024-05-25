Ірина Горова розсекретила, де перебуває її донька після заміжжя та чим займається

Знаменитість поділилася подробицями особистого життя Наталії.
Продюсерка та ексдружина Потапа Ірина Горова розповіла, де проживає її донька Наталія від репера Юрія Горового, відомого як UGO.
Як зізнається Ірина, її донька наразі проживає за кордоном з чоловіком-іноземцем, де активно розвиває кар'єру. Зокрема, у Польщі віддалено працює маркетологом в ІТ-компанії. Втім, час від часу, за словами продюсерки, її донька приїздить до Києва до родини та свого домашнього улюбленця.
"Дочка вийшла заміж, зараз перебуває у Варшаві. До цього жила в Кракові – в неї робота маркетологом в ІТ, може виконувати її з будь-якого місця проживання. Нещодавно була в Києві тиждень, приїде скоро ще на тиждень. Без чоловіка, сама приїздить. Чоловік у неї іноземець, він не ухилянт! Наталя робить все для того, щоб приїхати і побути з нами. А тепер залишила мені ще свою собачку Жоріка, за якою сумує, а я мучаюся, бо багато справ, а за ним потрібен догляд", - розповіла Горова в коментарі oboz.ua.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова розповідала, як часто репер Потап спілкується з їхнім 16-річним сином та чому він навчає підлітка.
Читайте також:
- Відомий автор пісень шокував, як припинив отримувати виплати за свої хіти
- Аніта Луценко зізналася, чи подала до суду на хірурга, який понівечив їй живіт
- Даша Квіткова зізналася, чи піде на "Холостяк" шукати нове кохання після розлучення з Добриніним
- Злата Огнєвіч у сльозах розповіла про особисте життя та про що шкодує: "Не повторюйте моїх помилок"