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Ірина Горова розсекретила, ким за кордоном працює її донька та чим захоплюється син від Потапа

Ірина Горова розсекретила, ким за кордоном працює її донька та чим захоплюється син від Потапа

Ірина Горова з сином та донькою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка поділилася досягненнями своїх дітей.

Українська продюсерка Ірина Горова розсекретила, ким працює її 26-річна донька та з чим планує пов'язати своє життя син від репера Потапа.

Так, Наталії Горовій нині 26 років. Донька продюсерки живе за кордоном, де й працює. Якщо ж раніше сфера діяльності Наталії була пов'язана з шоубізнесом, то зараз вона хоч і працює в піарі, але в міжнародній IT-компанії.

"Вона дуже класно спілкується англійською, комунікує, пройшла шоубізнес, а це допомагає. Вона менеджер pr-комунікацій у великій IT-компанії, це міжнародна компанія. Але вона постійно приїжджає, аби побачити сім'ю, бо у нас дуже тісний зв'язок", - розповіла Горова в інтерв'ю "ЖВЛ представляє".

Ірина Горова з донькою Наталією / © instagram.com/gorovaya_irina
Ірина Горова з донькою Наталією / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Тим часом 16-річний син продюсерки професійно займається баскетболом, з чим і планує пов'язати своє життя. Ірина Горова говорить, що неабияк Андрієм пишається, адже він досягає чудових результатів у спорті.

"Він дуже змінився. Він не хотів до школи ходити, але зараз такий широкий вільний погляд. Андрій класно вчиться, він дуже високий, вже, здається, вищий за батька. Він професійно грає в баскетбол. Я не думаю, що це буде NBA, але він дає успіхи", - поділилася продюсерка.

Ірина Горова з сином Андрієм / © instagram.com/gorovaya_irina
Ірина Горова з сином Андрієм / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, нещодавно син шоумена Дмитра Коляденка зізнався, що почав опановувати нову професію. Пилип розсекретив, чим тепер займається.

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