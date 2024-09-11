Ірина Горова розсекретила, ким за кордоном працює її донька та чим захоплюється син від Потапа

Українська продюсерка Ірина Горова розсекретила, ким працює її 26-річна донька та з чим планує пов'язати своє життя син від репера Потапа.

Так, Наталії Горовій нині 26 років. Донька продюсерки живе за кордоном, де й працює. Якщо ж раніше сфера діяльності Наталії була пов'язана з шоубізнесом, то зараз вона хоч і працює в піарі, але в міжнародній IT-компанії.

"Вона дуже класно спілкується англійською, комунікує, пройшла шоубізнес, а це допомагає. Вона менеджер pr-комунікацій у великій IT-компанії, це міжнародна компанія. Але вона постійно приїжджає, аби побачити сім'ю, бо у нас дуже тісний зв'язок", - розповіла Горова в інтерв'ю "ЖВЛ представляє".

Ірина Горова з донькою Наталією / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Тим часом 16-річний син продюсерки професійно займається баскетболом, з чим і планує пов'язати своє життя. Ірина Горова говорить, що неабияк Андрієм пишається, адже він досягає чудових результатів у спорті.

"Він дуже змінився. Він не хотів до школи ходити, але зараз такий широкий вільний погляд. Андрій класно вчиться, він дуже високий, вже, здається, вищий за батька. Він професійно грає в баскетбол. Я не думаю, що це буде NBA, але він дає успіхи", - поділилася продюсерка.

Ірина Горова з сином Андрієм / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, нещодавно син шоумена Дмитра Коляденка зізнався, що почав опановувати нову професію. Пилип розсекретив, чим тепер займається.

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