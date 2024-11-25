Ірина Горова розсекретила, як з дітьми проведе новорічні свята й куди поїде з України

Українська продюсерка Ірина Горова поділилася, як мине її зимова відпустка.

Знаменитість у коментарі ТСН.ua поділилася, що ці новорічні свята вона традиційно планує зустріти в родинному колі. Так, продюсерка планує зустрітися з донькою Наталією, сином Андрієм та іншими членами родини за кордоном. Горова зізнається, що плекає надію перезавантажитися під час спільного проведення часу.

"У нас є традиція святкувати Різдво разом. Ми все робимо для того, щоб об'єднатися. Бо всі пороз'їжджалися. Тому й так важливо збиратися. У нас тут ще питання: чи Польща чи Будапешт. Ми просто відпочиваємо й перемикаємося. Мені дуже важливо, щоб ці сімейні стосунки зберігалися", - зазначила Ірина.

Ірина Горова з сином та донькою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Однак зараз бізнесвумен залишається в Україні та докладає всіх зусиль, аби на вітчизняній сцені з'являлися нові імена. Зокрема, у співпраці з мультимаркетами "Аврора" Горова заснувала платформу "На її основі". Її мета – допомогти молодим талановитим артистам досягти перших вагомих успіхів в індустрії. Платформа створює можливості для їх розвитку та об'єднує молодих митців у музичних інтенсивах, кемпах надає щоквартально гранти на суму понад 1 млн грн. та робить їх музику помітною завдяки трансляціях треків на радіо "Аврора".

"У Pomitni є платформа "На її основі", яку ми заснували разом з мультимаркетами "Аврора". Ця спільна кампанія направлена на розвиток молодих крутих артистів, створення музики, її розповсюдження у понад півтори тисячі мультимаркетів з "Радіо Аврора". І це дуже крутий доступ до аудиторії. І це більш ніж 45 млн відвідувань щомісяця. Це шалена аудиторія", - поділилася продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова зізналася, чи готова стати бабусею у 46 років і де працює її старша донька Наталія.

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