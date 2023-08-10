Ірина Горова у бікіні похизувалася пружними сідницями та численними татуюваннями на тілі

Відома українська продюсерка Ірина Горова приголомшила шанувальників пікантним відео, яке нещодавно розмістила в своєму Instagram.

У фотоблогу Горова розмістила ролик, в якому постала у білосніжному бікіні. Знаменитість показала, як нещодавно провела час біля басейну у спеку. Ірина засмагала, плавала і не втратила нагоди похизуватися гарною фігурою. Горова продемонструвала пружні сідниці, плаский животик, а також показала численні татуювання на своєму тілі:

"Поверніть +35 та вихідні", - з ностальгією підписала відео Горова, згадуючи нещодавні теплі дні в Києві.

Ірина Горова похизувалася спортивною фігурою, знявшись у білому бікіні

Своєю чергою, шанувальники Ірини не стали приховувати свого захоплення зовнішнім виглядом продюсерки:

Яка краса

Мені вже спекотно від таких світлин

Гарна жінка

А ви розкішна

Просто сексі

Нагадаємо, декілька тижнів тому Ірина Горова поділилася свіжим фото, на якому зображена з двома своїми дітьми – 25-річною Наталією від Юрія Горового, відомого як репер UGO. Та 14-річним Андрієм від ексчоловіка, продюсера та репера Потапа.

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