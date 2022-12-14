Ірина Горова в обтислих лосинах та майці показала, як тримає фігуру у тонусі

Українська продюсерка та співзасновниця MOЗGI GROUP Ірина Горова поділилася, як тримає фігуру у тонусі.

Зокрема, знаменитість у фотоблогу розкрила секрет своєї стрункості. Ірина опублікувала ролик, де займається спортом. Горова у чорних обтислих лосинах та майці на відео показала, як виконує різноманітні вправи.

"Для мене спорт - це про подолання. Подолання ліні, небажання та нескінченної зайнятості. Знаю, що зі сторони це має вигляд, ніби я така прокинулась, випила водички з лимончиком, швиденько переодяглася та відфігачила супер складне тренування, ні хвилини не вагаючись - робити це чи ні. Але реальність інша. Знайдеться мільйон причин, чому не спорт. Єдина перевага, чому таки він - я офігенно відчуваю себе після! І це мотивує займатися регулярно", - поділилася Ірина.

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Донька Горової прокоментувала допис мами. Наталія зазначила, що рідна людина її мотивує.

"Яка красива локація, а взагалі - ну яка ти молодець! Як ти знаходиш на все сили? Я не знаю, мотиваторка моя", - написала Наталія.

Нагадаємо, нещодавно Ірина похизувалася помітно підрослим сином від Потапа. Горова показала, як змінився Андрій.

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