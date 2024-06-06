Ірина Горова видала заміж 26-річну доньку і показала фото з її весілля

Українська продюсерка Ірина Горова видала 26-річну доньку Наталію заміж і показала щасливі фото з її весілля.

Так, Горова підтвердила радісною подію в сім'ї. Продюсерка офіційно повідомила, що її донька зіграла весілля зі своїм коханим Аміром. У своєму Instagram знаменитість показала перші фото зі щасливої події. Наталія обрала довгу білу сукню, яка була доволі стриманою. А от від фати дівчина відмовилася. Тим часом її чоловік був одягнений у брюках та сорочці. Від гучних святкувань молодята відмовилися, а вирішили розділити цей день із найближчими та найріднішими.

Донька Ірини Горової зіграла весілля / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Донька Ірини Горової зіграла весілля / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка вже привітала Наталію з новим статусом дружини. Вона побажала молодятам подружнього щастя та подякувала, що ощасливили її такою радісною подією.

Донька Ірини Горової зіграла весілля / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Вітаю! Кохайтеся, насолоджуйтесь життям, підтримуйте одне одного. Я неймовірно щаслива мама", - поділилася продюсерка.

Донька Ірини Горової зіграла весілля / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, Наталія Горова вийшла заміж ще 2022 року за свого обранця, який родом з Лівану. Коханий Наташі – мусульманин, тож вони уклали шлюб згідно з традиціями цієї віри. Тим не менш, закохані ще планують зіграти весілля в Україні та обвінчатися в церкві. До слова, сама Наталія мусульманство не приймала.

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