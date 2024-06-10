Ірина Горова відповіла, чому насправді розірвала співпрацю з Потапом та чи платила йому відкупні

Українська продюсерка Ірина Горова розкрила, чому насправді припинила співпрацю з ексчоловіком, репером Потапом, та чи платила йому відкупні.

Колишнє подружжя після розлучення залишилося партнерами по бізнесу. Вони разом опікувалися продюсерським центром MOЗGI Entertainment. Після початку повномасштабної війни Ірина Горова провела ребрендинг, змінила назву на Pomitni та стала єдиною власницею.

Ірина Горова / Фото: скриншот з відео

Продюсерка в інтерв'ю Аліні Доротюк пояснила, що вони з Потапом почали рухатися різними шляхами. Зокрема, репер перебував за кордоном та зайнявся розвитком кар'єри Насті Каменських. Сама ж Горова перебувала в Україні і самостійно працювала над продюсерським центром. Колишніх партнерів припинила об'єднувати спільна справа. Тому, все, що вони робили до війни, це залишається їхнім напрацюванням, а вже після – лише Ірини Горової.

"Так сталося, що Олексій ще до війни виїхав на відпочинок і там і залишився. З кожним місяцем у нас розривався контекст. Ми не розуміли, що тепер нас об'єднує. Він почав більше займатися Настею, а я залишилася в Україні і ми з Надею намагалися вибудувати якусь нашу нову історію. Сенсів, проєктів і всього того, що ми робили і нас поєднувало, просто не залишилося. Ми сіли, відверто поговорили і домовилися, що все, що ми робили до повномасштабної війни, це спільна справа. Все, що відбувалося після війни, це залишилося мені, бо все вкладалося мною. Олексій пішов своїм шляхом", - пояснила продюсерка.

Ірина Горова / Фото: скриншот з відео

Ірина Горова також наголосила, що вони з Потапом припинили співпрацю мирно та без жодних непорозумінь. Продюсерка не платила колишньому партнерові відкупних, адже вони про все домовилися.

"Все, що було, ми тоді правильно домовлялися. У нас є якась частина моя, якась частина Олексія і все. Воно було і до війни так, і після війни продовжило бути. Ми сіли, зафіксували, що в нас було на якийсь момент, те залишили в управлінні того, що ми тоді домовлялися. А за нове він сказав, що це мій шлях", - додала продюсерка.

Ірина Горова / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова проговорилася, що більше не самотня. Знаменитість випадково розповіла про стосунки з бойфрендом.

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