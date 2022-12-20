Ірина Горова відсвяткувала 45-річчя у сімейній атмосфері при свічках і показала фото з родиною

Ексдружина Потапа, продюсерка Ірина Горова, поділилася рідкісними сімейними світлинами із дітьми та своїми батьками.

20 грудня шоувумен відсвяткувала свій 45-й день народження. Свято продюсерка влаштувала у теплому родинному колі в одному з ресторанів столиці.

Ірина Горова з родиною / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Попри відсутність світла, родина змогла весело провести час одне з одним. На своїй сторінці в Instagram Ірина поділилася сімейними світлинами. На них Горова показала підрослого сина від Потапа та доньку з її чоловіком.

Ірина Горова з родиною / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з родиною / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Підтримка, любов та рідні люди поряд — це справжня розкіш зараз. Дякую всесвіту, що мої поряд. Це найкращий подарунок на день народження", - написала у Мережі Горова.

Ірина Горова з родиною / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Ірина Горова з родиною / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, нещодавно стало відомо що Ірина Горова та її колишній чоловік Потап припинили співпрацю у продюсерському центрі MOЗGI.

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