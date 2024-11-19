Ірина Горова висловилася про музичну кар'єру Каменських та чи досягне вона успіху за кордоном

Продюсерка також поділилася своїми думками, як зараз можна просувати кар'єру на іноземні ринки.

Українська продюсерка Ірина Горова висловилась про музичну кар'єру співачки Насті Каменських і прокоментувала, чи зможе вона досягнути успіху за кордоном.

Виконавиця наразі працює над іспаномовними піснями. Зокрема, саме цією мовою артистка випускає нові пісні, ймовірно, прагнучи зайняти свою нішу на закордонному ринку. Однак Ірина Горова має сумніви щодо успіху такої стратегії. Продюсерка говорить, що згідно з її спостереженнями, за кордоном наразі перевантажений ринок. На думку Горової, іноземним слухачам варто пропонувати щось нове, а для цього чудово підійде саме українська музика.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Я думаю, що в кожного свій шлях. Але загально, якщо брати ринково, то треба знаходити щось таке українське і що просуває українську музику, можливо, з додаванням іноземних мов. Але точно перекладений текст на англійську мову або написаний англійською, і входження в дуже перегрітий ринок за кордоном – ще одну Ріанну робити, ще одну Бейонсе, ще одну Шакіру – це не перспективно, тому що такого багато", - прокоментувала продюсерка для "Люкс ФМ".

Наразі Ірина Горова не вірить, що артист з України може досягнути успіху за кордоном з іноземним репертуаром. Натомість, на думку продюсерки, українська музика може в цьому допомогти.

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Чи вірю я в таке просування? Ні, не вірю! Чи вірю я в просування української музики, яка постійно буде експериментуватися? Дуже вірю!" – додала продюсерка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Горова розповідала про виховання з Потапом спільного сина. Знаменитість розкрила, як вони поділили фінансові питання.

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