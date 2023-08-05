Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ірина Горова висловилася щодо причетності Потапа до лейблу Pomitni та подальшу співпрацю

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
307
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ірина Горова висловилася щодо причетності Потапа до лейблу Pomitni та подальшу співпрацю

Ірина Горова та Потап

Продюсерка пояснила, що насправді пов'язує їх з ексчоловіком.

Музична продюсерка Ірина Горова прокоментувала подальшу співпрацю зі своїм колишнім чоловіком та співзасновником лейблу Mozgi Entertainment Потапом

Після того, як продюсерська компанія пережила ребрендинг та отримала нову назву Pomitni, у багатьох залишилися запитання щодо подальшої співпраці експодружжя. Ще минулого року стало відомо, що Потап покинув лейбл, а управління центром взяла на себе Ірина.

Нещодавно Потап висловився про трансформацію бренду та заявив про те, що досі є акціонером компанії. За словами артиста, зараз Pomitni стала "компанією відкритого типу".

"Зараз компанія Mozgi Group стала компанією відкритого типу. Це був той еволюційний процес, на який чекали всі в компанії досить давно. Ці зміни були очікуваними. Війна просто прискорила момент, коли компанія  Mozgi Group із компанії закритого корпоративного типу перетворилася на компанію відкритого типу, змінила назву і зробила ребрендинг. Я залишився акціонером цієї компанії, і це теж мій бізнес. Моя участь в адмініструванні — це вже не те, на що я направляю час та фокус уваги. У мене наразі інший масштаб погляду на бізнес і його задачі", - сказав в інтерв'ю Viva! Потап. 

Ірина Горова та Потап / © jetsetter.ua
Ірина Горова та Потап / Фото: jetsetter.ua

Однак після цих слів Горова записала відеозвернення на сторінці Pomitni в Instagram, в якому спростувала слова ексчоловіка. Як пояснила продюсерка, зараз їх з Потапом пов'язують лише батьківські стосунки, а також бек-каталог пісень, який був записаний ще до 24 лютого 2022 року.

"Я хочу офіційно заявити про те, що це неправда. Єдине, що мене поєднує з Олексієм - це Андрій, наш син, та бек-каталог, який був напрацьований до 24 лютого 2022 року. Все, що робилося після цієї дати, це вже робота мене та команди. Саме Pomitni ми зробили тому, що наші дороги розійшлися і ми пішли, як і домовилися, різними шляхами. Я впевнена, що це таке прочтіння новини і Олексій мав на увазі саме бек-каталог, який ми досі шеримо. Жодних спільних проєктів ми не робимо - у нього свої компанія, у мене своя. Чутки та розслідування ні до чого, все можна перевірити в офіційних джерелах", - сказала Горова. 

Ірина Горова прокоментувала причетність Потапа до лейблу Pomitni

Ірина Горова прокоментувала причетність Потапа до лейблу Pomitni

Раніше Ірина Горова вже коментувала припинення співпраці з Потапом та пояснила, чому вони вирішили розірвати ділові стосунки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
307
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація