Ірина Горова висловилася, як змінилася Надя Дорофєєва під час шлюбу з ресторатором Кацуріним

Українська продюсерка Ірина Горова прокоментувала шлюб співачки Наді Дорофєєвої з ресторатором Мішею Кацуріним.

Так, зіркова пара побралася минулого року влітку. За цей період фани помітили чимало змін у музиці Наді. І на думку Ірини, кохання дійсно внутрішньо змінило артистку. Зі свого боку продюсерка зазначила, що це не тільки дозволило їй розквітнути, але й вийти на новий музичний рівень. Зокрема, каже Горова, хімія між закоханими надала трекам особливого звучання й нових сенсів. Тим паче подружжя неодноразово показувало, що здебільшого нову музику вони створюють разом.

Надя Дорофєєва з чоловіком / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Вона доповнилася, тому що кохання допомагає квітнути. До того ж вони разом пишуть треки. Це ще як додатковий зріст у творчості", - поділилася продюсерка у програмі "Ближче до зірок".

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова вперше за чотири роки розкрила правду про особисті стосунки. Як виявилося, у знаменитості протягом цього періоду вже був обранець, якого вона ретельно приховувала. Зрештою, всі карти розкриті й Ірина публічно поділилася подробицями нового роману.

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