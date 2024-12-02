Ірина Горова висловилася, як змінилася Надя Дорофєєва під час шлюбу з ресторатором Кацуріним

Продюсерка поділилася, як кохання співачки вплинуло на її музику.
Українська продюсерка Ірина Горова прокоментувала шлюб співачки Наді Дорофєєвої з ресторатором Мішею Кацуріним.
Так, зіркова пара побралася минулого року влітку. За цей період фани помітили чимало змін у музиці Наді. І на думку Ірини, кохання дійсно внутрішньо змінило артистку. Зі свого боку продюсерка зазначила, що це не тільки дозволило їй розквітнути, але й вийти на новий музичний рівень. Зокрема, каже Горова, хімія між закоханими надала трекам особливого звучання й нових сенсів. Тим паче подружжя неодноразово показувало, що здебільшого нову музику вони створюють разом.
"Вона доповнилася, тому що кохання допомагає квітнути. До того ж вони разом пишуть треки. Це ще як додатковий зріст у творчості", - поділилася продюсерка у програмі "Ближче до зірок".
Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова вперше за чотири роки розкрила правду про особисті стосунки. Як виявилося, у знаменитості протягом цього періоду вже був обранець, якого вона ретельно приховувала. Зрештою, всі карти розкриті й Ірина публічно поділилася подробицями нового роману.
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