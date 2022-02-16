Ірина Горова виступила з заявою щодо роботи її компанії на тлі загрози вторгнення РФ до України

Ірина Горова виступила з заявою щодо роботи її компанії на тлі загрози вторгнення РФ до України

Продюсерка звернулася до шанувальників через соцмережі.

Українська продюсерка, співзасновниця української компанії Mozgi Group Ірина Горова виступила з офіційною заявою щодо роботи її центру у непростий для України час.

Ірина наголосила, що вони з командою залишаються в країні і продовжують працювати.

"Зараз в інфополі вирує велика кількість маніпулятивних повідомлень та всіляких новин, в якому багатьом досить важко зберігати спокій та ясну голову. Як СЕО та співзасновниця української компанії Mozgi Group хочу наголосити, що ми усією командою залишаємося в Україні, на своїх місцях, та продовжуємо активно працювати, творити та створювати. Адже у стані страху немає розвитку, а саме розвиток найважливіший для креативних людей та талантів, які рухають індустрію вперед", - зазначила Горова.

Вона наголосила, що вони з командою дуже люблять Україну і воліють розвиватися саме у цій країні:

"Ми дуже любимо Україну та маємо бажання рости й розвиватися саме тут – створювати локальний продукт і популяризувати його на міжнародному рівні. Україна, Mozgi Group – це наш дім, який ми любимо, яким надихаємося. І ми й надалі будемо творити історію саме тут!" – зазначила Ірина.

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