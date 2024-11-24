Ірина Горова заговорила про поповнення у родині доньки та чи готова няньчити онуків

Знаменитість розповіла про життя доньки за кордоном.

Українська продюсерка Ірина Горова прокоментувала особисте життя 26-річної доньки Наталії.

Як відомо, Наталія проживає у Польщі зі своїм коханим Аміром, з яким вони зіграли весілля у Лівані. Подружжя вже понад два роки перебуває в офіційному шлюбі. У коментарі ТСН.ua Ірина зізналася, що її донька з коханим уже замислюються про народження первістка. А от сама ж продюсерка поки не готова називатися бабусею у 46 років. За словами Горової, вона ще хоче насолоджуватися "статусом мами".

Ірина Горова з донькою Наталією / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Всі, коли закохуються, вони замислюються про поповнення у родині. Я поки в статусі мами. Я хочу стати бабусею, але не зараз", - поділилася Ірина.

Також Горова похизувалася кар’єрними успіхами Наталії. За словами продюсерки, 26-річна донька поступово досягає нових висот в IT-кар'єрі, чим вона неабияк пишається.

"Вона працює в IT і зростає в компанії. Але звичайно, що досвід із шоубізнесу їй допоміг", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно син продюсерки Ірини Горової від Потапа Андрій зізнався, чи планує виїжджати за кордон під час війни на постійне проживання та навчання.

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