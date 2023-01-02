Ірина Горова захопила спільними світлинами з дорослою донькою в парних вечірніх сукнях

Разом вони відсвяткували Новий рік.
Музична продюсерка Ірина Горова зачарувала спільними світлинами з донькою Наталією.
Світлинами із дорослою донькою Ірина поділилася у своєму Instagram. На фото зіркова мама та дочка позують у схожих блискучих сукнях чорного кольору.
Для свого аутфіту Горова обрала витончені сріблясті босоніжки на підборах, водночас Наталія здивувала своїм взуттям - дівчина взула чорні кеди. В розкішному вечірньому вбранні Горова з донькою прогулялися вечірнім містом.
"З Новим. Нехай усе погане залишиться в минулому", - підписала світлини продюсерка.
Нагадаємо, що донька Ірини Горової вже встигла вийти заміж. Зі своїм обранцем Наталія одружилася в Лівані, звідки родом її наречений.
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