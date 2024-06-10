Ірина Горова закрутила новий роман і розкрила пікантні подробиці про інтим із бойфрендом

Українська продюсерка Ірина Горова проговорилася, що перебуває у стосунках.

Про новий роман знаменитість випадково розповіла на проєкті "Неймовірна правда про зірок". Зокрема, у Горової поцікавилися, де вона вдома займається коханням з партнером, щоб не почув син.

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка не стала уникати відповіді. Знаменитість зазначила, що вони з обранцем йдуть до їхньої кімнати, а син — до своєї. Горова наголосила, що Андрію вже 15 років і він все чудово розуміє і може спокійно одягнути навушники, аби не почути нічого зайвого.

Своєю відповіддю Ірина Горова підтвердила, що не самотня та має партнера, з яким, можливо, навіть живе разом.

"Він пішов до своєї кімнати, а ми пішли до своєї. І все! Йому 15 років, він все розуміє. Якщо він почує, що мамі трішки зле, вона сильно дихає, він скаже: "Окей, ввімкну навушники і буду грати у свої ігри", — поділилася знаменитість.

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Зазначимо, Ірина Горова була двічі заміжня. Перший чоловіком продюсерки був Юрій Горовий, від якого вона народила доньку Наталію. Вдруге заміж знаменитість вийшла за репера Потапа. Колишнє подружжя має спільного сина Андрія. Після розлучення з Потапом Ірина Горова тримає особисте життя в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно донька продюсерки зіграла весілля. Ірина Горова показувала, як видавала Наталію заміж, та ділилася фото з особливої події.

Читайте також: