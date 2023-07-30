Ірина Горова замилувала фото підрослого сина від Потапа та 25-річної доньки

Музична продюсерка Ірина Горова поділилася новою світлиною зі своїми дітьми - 14-річним Андрієм та 25-річною Наталією.

Рідкісне фото з сином та донькою знаменитість опублікувала у своїх Instagram-stories. Світлину Горова залишила без підпису, лише відмітила на ній ніки Андрія та Наталі в соцмережах.

На домашньому кадрі діти продюсерки позували біля її заміського будинку - Андрій обіймав усміхнену страшу сестру за плечі, дивлячись в камеру.

Син та донька Ірини Горової / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, що Ірина Горова має дітей від різних шлюбів. Доньку Наталію продюсерка народила в шлюбі з Юрієм Горовим. А вже за 11 років Ірина стала мамою вдруге та народила сина Андрія виконавцю Олексію Потапенко (Потапу), з яким створила компанію Moзgi Entertainment.

Зазначимо, що 2023 року музична компанія пережила ребрендінг та отримала назву Pomitni. За словами Горової, Moзgi Entertainment вичерпали себе.

Читайте також: