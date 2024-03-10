Ірина Горова замилувала фото з підрослим сином-красенем від Потапа та донькою

Також продюсерка показала, як 15-річний Андрій привітав її з 8 Березня.

Українська продюсерка Ірина Горова вперше за тривалий час показала сімейний кадр із дітьми.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала рідкісний кадр із 26-річною донькою від репера UGO та 15-річним сином-красенем від музиканта Потапа. Сімейство зробило фото в дзеркалі. На знімку помітно, як Андрій вже помітно підріс та став вищим за сестру Наташу та маму.

"Хто тут батя?" – підписала кадр продюсерка, жартуючи про чималий зріст сина.

Ірина Горова з сином та донькою / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Окрім того, Ірина Горова показала, як син привітав її зі святом 8 Березня. Зокрема, Андрій зробив мамі приємний презент. Хлопчина вручив їй чималий букет рожевих тюльпанів. Ірина Горова неабияк була розчулена сюрпризом, який для неї підготував син.

Ірина Горова з сином / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Підписники продюсерки теж були розчулені. Вони засипали Андрія компліментами та зазначили, що це було неабияк мило.

Як це мило!

Який красень і молодець!

Як можна бути такими класними!

Нагадаємо, раніше співачка Наталка Карпа показала, як чоловік-військовий привітав її з 8 Березня. Євген Тєрєхов зробив дружині приємний сюрприз просто з фронту.

Читайте також: