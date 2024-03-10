Ірина Горова замилувала фото з підрослим сином-красенем від Потапа та донькою

Також продюсерка показала, як 15-річний Андрій привітав її з 8 Березня.
Українська продюсерка Ірина Горова вперше за тривалий час показала сімейний кадр із дітьми.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала рідкісний кадр із 26-річною донькою від репера UGO та 15-річним сином-красенем від музиканта Потапа. Сімейство зробило фото в дзеркалі. На знімку помітно, як Андрій вже помітно підріс та став вищим за сестру Наташу та маму.
"Хто тут батя?" – підписала кадр продюсерка, жартуючи про чималий зріст сина.
Окрім того, Ірина Горова показала, як син привітав її зі святом 8 Березня. Зокрема, Андрій зробив мамі приємний презент. Хлопчина вручив їй чималий букет рожевих тюльпанів. Ірина Горова неабияк була розчулена сюрпризом, який для неї підготував син.
Підписники продюсерки теж були розчулені. Вони засипали Андрія компліментами та зазначили, що це було неабияк мило.
- Як це мило!
- Який красень і молодець!
- Як можна бути такими класними!
Нагадаємо, раніше співачка Наталка Карпа показала, як чоловік-військовий привітав її з 8 Березня. Євген Тєрєхов зробив дружині приємний сюрприз просто з фронту.
Читайте також: