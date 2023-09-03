Ірина Горова зізналася, скільки коштів витрачає на місяць: "Ніколи я не думала про гроші"

Продюсерка зараз зосереджена на інвестуванні.
Засновниця музичного лейблу Pomitni Ірина Горова розповіла, скільки грошей їй потрібно на місяць.
Музична продюсерка зізнається, що її основна увага зосереджена на тому, аби вкладати гроші у нові проєкти. Втім, без витрат на особисте життя теж не обійтися.
Так, за словами Горової, вона витрачає на себе близько трьох тисяч доларів в Україні, а ось, коли продюсерка була за кордоном сума була значно менше. До того ж, у бізнесвумен немає певної цілі у заробітку. Як вважає Ірина, треба думати не про гроші, а про проєкти.
"Зараз я вкладаю гроші. Ну якщо чесно, десь дві-три тисячі доларів, тому що немає куди ходити, нічого купувати. А коли була за кордоном, мені здається, то взагалі якщо тисяча доларів була, то це ого. У мене немає фінансової цілі. Ніколи я не думала про гроші, а про проєкти. Саме тому до проєктів прилітають гроші. Коли думаєш грошима, то ти себе обмежуєш. Раніше я думала, що мільйон — це ого, а зараз думаю 10 — ну таке собі. Не можна оцінювати грошима", - поділилася Горова в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Також продюсерка розповіла, якою була її найдорожча покупка в житті. Найбільшу суму, каже Горова, вона вклала у будівництво.
"Це не покупка, це будівництво мого будиночку. Не пам'ятаю, скільки квадратних метрів. Два поверхи та підвал", - сказала Горова.
Нагадаємо, нещодавно донька Ірини Горової поділилася рідкісним фото зі своїм рідним батьком, першим чоловіком продюсерки.
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