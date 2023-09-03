Ірина Горова зізналася, скільки коштів витрачає на місяць: "Ніколи я не думала про гроші"

Засновниця музичного лейблу Pomitni Ірина Горова розповіла, скільки грошей їй потрібно на місяць.

Музична продюсерка зізнається, що її основна увага зосереджена на тому, аби вкладати гроші у нові проєкти. Втім, без витрат на особисте життя теж не обійтися.

Так, за словами Горової, вона витрачає на себе близько трьох тисяч доларів в Україні, а ось, коли продюсерка була за кордоном сума була значно менше. До того ж, у бізнесвумен немає певної цілі у заробітку. Як вважає Ірина, треба думати не про гроші, а про проєкти.

"Зараз я вкладаю гроші. Ну якщо чесно, десь дві-три тисячі доларів, тому що немає куди ходити, нічого купувати. А коли була за кордоном, мені здається, то взагалі якщо тисяча доларів була, то це ого. У мене немає фінансової цілі. Ніколи я не думала про гроші, а про проєкти. Саме тому до проєктів прилітають гроші. Коли думаєш грошима, то ти себе обмежуєш. Раніше я думала, що мільйон — це ого, а зараз думаю 10 — ну таке собі. Не можна оцінювати грошима", - поділилася Горова в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Також продюсерка розповіла, якою була її найдорожча покупка в житті. Найбільшу суму, каже Горова, вона вклала у будівництво.

"Це не покупка, це будівництво мого будиночку. Не пам'ятаю, скільки квадратних метрів. Два поверхи та підвал", - сказала Горова.

Ірина Горова / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, нещодавно донька Ірини Горової поділилася рідкісним фото зі своїм рідним батьком, першим чоловіком продюсерки.

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