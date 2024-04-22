Акторка Ірина Кудашова похизувалася подарунком за понад 100 тис. грн від старшого коханого

Знаменитість також розповіла, як вони познайомилися з обранцем і зізналася, чи було освідчення.

Зірка серіалу "Школа", блогерка й акторка Ірина Кудашова показала коштовний подарунок від старшого на 10 років коханого, про якого нещодавно розповідала.

Так, в інтерв'ю Аліні Доротюк знаменитість похизувалася кільцем від відомого бренду, ціна якого стартує від близько 100 тис. грн. Втім, за словами Ірини, вона ще не отримувала жодних пропозицій вийти заміж. Натомість коштовним сюрпризом коханий акторки потішив її на День всіх закоханих після того, як у TikTok побачив список її бажань.

"Це поки що не пропозиція, просто подарунок. Ми зараз живемо разом. Офіційно ми у стосунках близько трьох місяців. У мене в TikTok було відео з моїм списком побажань на 2024 рік. І це кільце", - пояснила блогерка.

Ірина Кудашова показала подарунок від коханого

Окрім того, Ірина поділилася, що роман у них з коханим закрутився завдяки соцмережам. Нині парочка вже майже три місяці у стосунках і вже спільно проживає.

"Ми познайомилися дуже незвичним чином. Коли я була в Польщі, проводила багато прямих ефірів. Ти потрапляєш в рекомендації й тебе може побачити взагалі не твоя аудиторія. Мій хлопець так мене й побачив, приходив на ефіри, дарував подарунки… Ми з ним списалися, зустрілися, познайомилися й закрутилося. Це настільки щира, чиста людина. Він вміє піклуватися. Виходить, такі чоловіки існують, а не тільки аб'юзери", - зізналася акторка.

Ірина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

До речі, нещодавно Ірина Кудашова розповідала про невдалий досвід попередніх стосунків і погрози з боку ексобранця.

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