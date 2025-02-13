Ірина Кудашова пожалілася на низькі гонорари під час війни і розкрила, на які гроші живе

Українська акторка Ірина Кудашова, яка раніше висловилася про темний бік кіноіндустрії, розповіла про гонорари під час війни, і розкрила, на які кошти живе.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україні значно просіла кіноіндустрія. Поступово це все починає повертатися, але не на такому високому рівні, як було раніше. Як розповіла Кудашова в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко, коли під час війни повернулася до роботи, то проєктів було мало, а коштів не вистачало, аби забезпечити себе. На щастя, у знаменитості була подушка безпеки, на яку вона жила.

"Звісно, було недостатньо, аби забезпечити своє існування. І гонорари були інші зовсім, і проєкт був не кожен місяць, щоб ти могла себе забезпечити. Але в мене була певна подушка безпеки, яку зробила ще до 2021 року. Для мене це було принципово критично, щоб я відкладала гроші. І завдяки їй, по суті, я розуміла, що в мене є якась подушка безпеки, з якої я зможу жити зараз в Україні, винаймати житло і чекати на інші проєкти", - поділилася акторка.

Марічка Падалко та Ірина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

Подушку безпеки Ірина Кудашова відклала ще до 2021 року. Як говорить артистка, вона заробляла завдяки і проєктам, і соцмережам, і рекламним контрактам. Наразі ж в Ірини немає змоги відкладати кошти. Однак знаменитість ділиться, що й ситуація з робою в акторів покращилася. За словами зірки "Школи", проєктів побільшало 2024 року, 2025-го також з'явиться чимало нових.

"Насправді, до 2021 року було дуже насичене життя як проєктами, так і рекламними кампаніями. Завдяки цим речам я змогла зробити собі цю подушку. Зараз все повертається. Кіноіндустрія зараз працює і дуже багато проєктів має вийти і запуститись 2025 року. Останні пів року, можна сказати, я щомісяця була залучена в якомусь проєкті. Але, звісно, це не такі кошти, не такі гонорари. Реклами теж потрошку повертаються, але це зовсім інші кошти. Наприклад, торік я не змогла відкласти собі якусь суму для подушки безпеки. Тобто, все пішло в нуль", - поділилася знаменитість.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Нагадаємо, раніше Ірина Кудашова розповіла про знищену ракетою квартиру в Чернігові. Артистка також зізналась, чому відновлює її власним коштом, без допомоги держави.

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