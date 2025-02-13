Ірина Кудашова розкрила неочікуваний секрет, завдяки чому актори плачуть в кадрі

Українська акторка Ірина Кудашова, яка раніше розповіла про гонорари під час війни, розкрила неочікуваний секрет, як артистам вдається заплакати в кадрі.

Знаменитість в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко зізналась, що сльози на камеру показати складно. Ба більше, навіть професійним акторам це не завжди вдається. Тож, в акторській професії є цікавий лайфгак. Артисти мажуть очі спеціальним ментоловим олівцем, що викликає сльози. Тим часом Ірина Кудашова цим методом не користується. Знаменитість зізнається, що легко може показати сльози.

"Цієї універсальної формули нема. Я скажу більше, навіть багато професійних акторів не завжди можуть заплакати з першого разу. Є така штучка, використовують олівець для сліз, ментоловий, і він допомагає заплакати. А в мене так склалося, що я можу заплакати ось так (легко – прим. ред.)", - ділиться акторка.

Ірина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Ірина Кудашова також зазначила, що в реальному житті не вдає емоції. Ба більше, знаменитість переконана, що нещирість буде одразу помітною. Тож, чи плаче вона насправді, чи вдає сльози – можна легко, на думку артистки, відчути.

"Це відчутно. Це завжди відчувається, коли людина щиро показує свої емоції, а коли це в кадрі. Я ніколи не була на місці своєї подружки чи свого хлопця, який це вигляд має з боку. Але мені здається, що це дуже щиро. Тим паче, що я не використовую ті методи, де я була в житті", - переконана знаменитість.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Нагадаємо, раніше Ірина Кудашова поставила крапку в чутках про роман із колегою Богданом Осадчуком. Артистка пояснила, що їх насправді пов'язує.

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