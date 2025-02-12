Ірина Кудашова розповіла про відбудову зруйнованої ракетою квартири і чому держава не допомагає

Українська акторка Ірина Кудашова, яка раніше розсекретила стосунки зі старшим на 10 років чоловіком, розповіла про зруйновану ракетою квартиру в Чернігові та пояснила, чому відновлює її власним коштом, без допомоги держави.

Повномасштабна війна застала артистку в Києві. Знаменитість в інтерв'ю для нового YouTube-каналу Марічки Падалко розповіла, що до останнього не вірила, що Росія нападе, тож навіть будувала плани на 24 лютого. Однак, війна таки розпочалася. Акторка говорить, що була тоді в шоковому стані та не розуміла, що робити.

"Я була в Києві. Я не вірила. Я розуміла головою, що це може бути, що все до того йшло, але я не хотіла в це вірити. В мене 24 лютого мали бути проби до Любомира Левицького, в його новий український фільм. Я так на це чекала, я не вірила... У нас же стільки планів, як це може так в один день обірватися? Я не хотіла просто в це вірити", - поділилася артистка.

Ірина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

Врешті, Ірина Кудашова прийняла рішення їхати на захід України, а також забирати з собою батьків, які перебували в Чернігові. Акторка говорить, що вони вчинили тоді правильно, адже через декілька днів у квартиру поцілив ворожий снаряд та зруйнував її вщент. Наразі акторка досі відновлює будинок. Як зізнається знаменитість, вона робить це власним коштом. Артистка подавала документи на програму "єВідновлення", однак заявка досі на розгляді.

"Хлопець мій казав, що треба їхати. І в цілому я розуміла, що в мене батьки були в Чернігові. І це було, напевно, найкращим рішенням, що вони в той день поїхали, тому що буквально за декілька днів у нас приліт був саме в нашу квартиру, ну, в наш будинок. І все зруйнувало, все. Потрошку відновлюємо, власним коштом. У нашому випадку ми подавали заявку, але, здається, поки що ні, не роздивилися. Ну, саме наш будинок ще ні", - поділилася артистка.

Марічка Падалко та Ірина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Нагадаємо, нещодавно актор Костянтин Октябрський розповідав про знищену дроном квартиру, в якій він жив із сім'єю. Також артист поділився, хто з українських зірок допоміг йому фінансово.

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