Ірина Кудашова поставила крапку в романі з зіркою "Школи" Богданом Осадчуком

Акторка серіалу "Школа" Ірина Кудашова, яка раніше висловилася про скандальну Лізу Василенко, розповіла, які насправді в неї стосунки з колегою за проєктом Богданом Осадчуком.

Це вона розсекретила в інтерв'ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Останнім часом у соцмережах Ірину Кудашову та Богдана Осадчука часто називають парою через їхню спільну участь у різних проєктах. Вони не лише грали разом у серіалі "Школа", а й працювали над іншими постановками, зокрема у виставі "Наші Кайдаші". Ба більше, актори часто публікують спільний контент у Мережі, що лише провокує чутки про їхній роман. Проте артистка запевняє, що між ними лише дружба.

Богдан Осадчук та Ірина Кудашова / Фото: Фото з соціальних мереж

"Я Богдана обожнюю, він дуже класний, але він не є моїм хлопцем. Ми дружимо, ми в дуже класних стосунках. Але так багато людей кажуть, що ми пара, тому що не хочуть визнавати, що можуть бути просто дружні стосунки між чоловіком і жінкою", – зазначила Кудашова.

Вона пояснила, що їхня постійна спільна робота та активність у соцмережах створюють ілюзію романтичних стосунків. Однак, як запевнила знаменитість, це зовсім не так.

"Просто так склалося, що за цей рік ми з Богданом дуже багато працювали разом. Це був не один проєкт. Ми граємо у виставі, постійно разом знімаємо контент, тому у людей складається враження, що ми пара", – додала акторка.

Ірина Кудашова та Богдан Осадчук / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Нагадаємо, Ірина Кудашова наразі дійсно не самотня. Вона перебуває в стосунках із чоловіком, який старший за неї на 10 років.

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