Ірина Шейк виправдалася за використання російського терористичного символу z

Російська супермодель Ірина Шейк, певно, не витримала шквалу критики та обурення у її бік після того, як вона використала російський терористичний символ z у себе в Instagram.

Так, спочатку Ірина Шейк розмістила сторіз у своєму Instagram, де був зображений салат олів'є і підписаний "Russianzz on Wednaday", однак буквально одразу ж модель поквапилася видалити цей пост.

А згодом у сторіз Шейк з'явився новий допис, у якому вона спробувала виправдатися за необдуманий вчинок: "Іноді салат це просто салат. Я обіцяю: ніяких зашифрованих послань чи політичних висловлювань тут. Бажаю кожному кохання", - написала Ірина.

Фото: instagram.com/irinashayk

На захист колеги стала й британська модель Карен Ельсон. Вона зазначила, що Ірина Шейк не підтримує агресивні та жорстокі дії Росії в Україні. А те, що Ірина використала у своєму підписі "zz" – це є сленг (на кшталт plzz, girlzz, boyzz).

Нагадаємо, що днями Ірина Шейк у сторіз свого Instagram показала, як провела середу з "російськими забавками". Модель спочатку сходила до лазні, а потім наробила тазик олів'є. І все б нічого, але фото з салатом Ірина підписала "Russianzz on Wednaday", використавши у слові russians російську терористичну символіку, - літеру z.

Фото: instagram.com/irinashayk

Сторіз Шейк поквапилася видалити. Однак, шквалу критики модель зазнала. Небайдужі вже почали вимагати, аби з Шейк припинили співпрацю знамениті бренди і аби знаменитість відправили на батьківщину.

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