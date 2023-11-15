Ірина Сопонару гнівно відповіла українцям, які втомилися від війни

Українська гумористка й акторка Ірина Сопонару емоційно відреагувала на втому деяких українців від війни.

Зараз уся її творча діяльність пронизана допомогою Збройним Силам України. Вона стала тренеркою спецсезону "Ліга Сміху. Волонтерський десант 2", де команди борються за право доставити пікапи військовим.

У новому серіалі "Волонтери" на телеканалі ТЕТ Ірина разом з Ігорем Ласточкіним, Кирилом Ганіним, Станіславом Бокланом та іншими "лігосмішниками" власним прикладом надихає людей на добрі справи для країни та ЗСУ. На благодійних концертах "Жіночого Кварталу" вона збирає на "пташки" для українських розвідників. Тож за лаштунками проєкту "Ліга Сміху. Волонтерський десант 2" Ірина зізналася, що її відверто дратують розмови цивільних про втому від війни й донатів.

"Коли я чую, що всі втомилися, мене це дуже обурює. Серйозно? Ви втомилися? Скажіть це людям на передку", – емоційно висловилася Ірина Сопонару.

Акторка зі щемом звернулася до захисників і захисниць, які невтомно боронять нашу свободу, і запевнила, що їх не лише чекають вдома, а й допомагають у задоволення.

"Нашим військовим я бажаю скоріше повернутися додому, до своїх родин. Ми вас усіх дуже любимо, дуже чекаємо. І ми донатимо з задоволенням. Тому дякую вам за вашу важку працю", – зворушливо заявила Ірина Сопонару.

Ірина Сопонару

На емоціях акторка навіть поділилася планами після нашої перемоги. Каже, що заобіймає кожного.

"Після нашої перемоги я буду всіх обіймати. Усіх, кого бачитиму. Тому готуйтеся. Буду обіймати, аж поки ребра не захрустять", – жартома пригрозила Ірина Сопонару.

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару поділилася враженням від знімань у серіалі "Волонтери", де вперше оголилася перед камерами.

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