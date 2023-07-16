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Ірина Сопонару на романтичному фото показала, як проводить час у Києві з нареченим-британцем

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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1275
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Ірина Сопонару на романтичному фото показала, як проводить час у Києві з нареченим-британцем

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Артистка показала одне зі своїх найулюбленіших місць столиці.

Учасниця "Жіночого Кварталу", акторка Ірина Сопонару показала, як у Києві проводить час зі своїм нареченим-британцем Рісом.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала романтичну чорно-білу світлину з коханим. На фото Ірина позувала поруч з Рісом. Парочка відпочила на шезлонгах. Як зізналась, Сопонару, вона обожнює цю місцину у Києві.

"Одне з моїх улюблених місць у Києві", - зазначила акторка.

Ірина Сопонару з нареченим / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Хоч Ірина і не говорила, де саме вона з нареченим відпочивала, однак підписники здогадалися, що закохані побували на ВДНГ.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару натякнула на пікантні зміни у зовнішньому вигляді. Артистка станцювала у мереживній білизні та продемонструвала помітно більший бюст. Фани акторки запідозрили, що вона збільшила груди, однак сама знаменитість поки це не коментує.

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Дата публікації
Перегляди
1275
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