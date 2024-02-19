Ірина Сопонару набила нове тату в інтимній зоні та показала результат

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару приголомшила своїми новими тату та пірсингом на різних частинах тіла.

Як виявилося, аторка вдалася до змін ще у Великій Британії під час своєї зимової відпустки. Так, Ірина у своєму фотоблогу показала, як відвідала тату-салон і запостила результат. Тож, у паховій зоні Сопонару набила собі вигук "Oh hey", що з англійської перекладається як "О, привіт". А також тепер на руці знаменитості з'явилися три невеликі лінії.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Окрім мінімалістичних татуювань, Ірина зробила пірсинг у вусі й також поділилася з шанувальниками результатом роботи майстрині.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Так-так, з Лондона я привезла не лише магнітики. Мені треба було повернути пірсинг, а там, де пірсинг, там і нові тату. Зробили ідеально", - написала Сопонару.

Своєю чергою, шанувальники доволі неоднозначно сприйняли таки зміни артистки. Деякі відреагували позитивно, а решта ж обурилася інтимним місцем, яке зірка обрала для одного з тату:

Дуже гарна

Яринка вже не та

Не знаєш як себе продати?

Прекрасно

Нагадаємо, раніше своє нове тату показав телеведучий та актор Даніель Салем. Знаменитість обрав патріотичний малюнок і набив його на всю спину, показавши весь процес на відео.

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