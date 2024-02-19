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Ірина Сопонару набила нове тату в інтимній зоні та показала результат

Ірина Сопонару набила нове тату в інтимній зоні та показала результат

Ірина Сопонару

Артистка також похизувалася новим пірсингом.

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару приголомшила своїми новими тату та пірсингом на різних частинах тіла.

Як виявилося, аторка вдалася до змін ще у Великій Британії під час своєї зимової відпустки. Так, Ірина у своєму фотоблогу показала, як відвідала тату-салон і запостила результат. Тож, у паховій зоні Сопонару набила собі вигук "Oh hey", що з англійської перекладається як "О, привіт". А також тепер на руці знаменитості з'явилися три невеликі лінії.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Окрім мінімалістичних татуювань, Ірина зробила пірсинг у вусі й також поділилася з шанувальниками результатом роботи майстрині.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Так-так, з Лондона я привезла не лише магнітики. Мені треба було повернути пірсинг, а там, де пірсинг, там і нові тату. Зробили ідеально", - написала Сопонару.

Своєю чергою, шанувальники доволі неоднозначно сприйняли таки зміни артистки. Деякі відреагували позитивно, а решта ж обурилася інтимним місцем, яке зірка обрала для одного з тату:

  • Дуже гарна
  • Яринка вже не та
  • Не знаєш як себе продати?
  • Прекрасно

Нагадаємо, раніше своє нове тату показав телеведучий та актор Даніель Салем. Знаменитість обрав патріотичний малюнок і набив його на всю спину, показавши весь процес на відео.

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