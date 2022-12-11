Ірина Сопонару насмішила кумедним фото з бойфрендом-британцем

Українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару поділилася сімейним контентом. Знаменитість показала фото з бойфрендом-британцем, на ім'я Ріс.

Так, артистка рідко публікує знімки з коханим у фотоблогу. Утім, цього разу Ірина вирішила зробити виняток. Парочка влаштувала імпровізований спільний фотосет.

На фото щаслива акторка ніжно обіймає свого обранця, а він тим часом корчить кумедну гримасу.

Ірина Сопонару зі своїм бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Для спогадів", - коротко підписала світлину Сопонару.

Зазначимо, з Рісом Ірина почала зустрічатися минулого року. Утім, за цей час вони багато чого пережили разом. Акторка вже встигла з'їхатися зі своїм обранцем та познайомитися з його ріднею, яка живе у Великій Британії.

До речі, Сопонару зізналась, що вже натякає Рісу на весілля. Ба більше, акторка навіть хоче стати мамою. Утім, поки в Україні йде війна, Ірина не наважиться народити.

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