Ірина Сопонару після весілля з іноземцем показала, як мило проводить з ним час у Києві

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, яка нещодавно відіграла казкове весілля з коханим-іноземцем Рісом, показала їхнє романтичне дозвілля.

Після офіційної церемонії подружжя не спиняється розпалювати почуття одне до одного. Так, у своєму фотоблогу Ірина розповіла про чергове побачення з чоловіком. Місце пара обрала доволі символічне – ботанічний сад у Києві. За словами акторки, саме там свого часу вони відсвяткували першу річницю й тоді Ріс закохався у неї ще дужче.

"Навесні та восени я дуже люблю ходити на побачення в ботанічний сад. Ми буваємо там з чоловіком щонайменше раз на рік влітку. Дуже любимо гуляти та приділяти один одному час на природі. У перший рік знайомства з Рісом ми пішли на побачення саме в цей ботанічний сад, щоб провести час удвох. Коли я дістала розкладний столик, виклала смачну їжу, саме в той моменті, мені здається, Ріс закохався у мене ще більше", - розповіла знаменитість.

Ірина Сопонару захопила романтичним побаченням з чоловіком

Тож, подружжя вирішило повторити цю милу традицію й влаштувало собі побачення на галявині просто неба. Зокрема, Ріс та Ірина організували собі пікнік і насолодилися часом на свіжому повітрі у компанії одне одного.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару просто посеред Києва влаштувала сміливу фотосесію й постояла догори дригом у центрі міста.