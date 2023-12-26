Ірина Сопонару похизувалася розкішним подарунком на Різдво від нареченого-британця

Зірка "Жіночого Кварталу", українська акторка Ірина Сопонару похизувалася коштовним подарунком від нареченого-британця Різа.

Так, артистка не лишилася без презентів на Різдво, яке вона зустріла у Великій Британії. Коханий зробив акторці приємний сюрприз. Різ підготував Ірині коштовну прикрасу.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

В Instagram Сопонару показала, як отримувала подарунок. Наречений вручив акторці святковий пакетик, в якому була скринька з прикрасою. Коли Ірина відкрила її, то побачила там кольє з перлами, де також красувався кулон у вигляді планети Сатурн.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Артистка була неабияк рада отримати такий презент, тож одразу почала приміряти прикрасу, а допомагав їй із цим коханий.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ймовірно, Різ теж не залишився без подарунків на Різдво. Щоправда, Сопонару не стала показувати, яким саме презентом потішила коханого.

Нагадаємо, Різдво Ірина Сопонару зустріла у Великій Британії, там акторка також святкуватиме Новий рік. Артистка вже встигла зустрітися з рідними нареченого, а також зі своїми. Акторка ділилася щасливими фото з їхньої зустрічі.

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