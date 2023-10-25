Ірина Сопонару похизувалася розкішними подарунками від нареченого на своє 37-річчя

Коханий знаменитості підготував для неї два презенти.

Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару похизувалася подарунками на день народження від нареченого-британця Ріса.

Так, днями артистці виповнилося 37 років. З нагоди свята обранець знаменитості Ріс підготував для неї декілька презентів. Спочатку коханий подарував Ірині рожеві шльопанці на підборах. Акторка була неабияк рада такому презенту, тож одразу приміряла взуття та спробувала в ньому пройтися кімнатою.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Наступний подарунок ще більше потішив Сопонару. Ріс подарував їй червону сумку з леопардовим принтом від французького бренду Birkin. До речі, вона була обережно запакована в коробку у формі серця. Артистка неабияк зраділа такому подарунку.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару розповіла про майбутнє весілля зі своїм коханим, яке акторка планує зіграти у травні наступного року. Знаменитість зізналась, де саме відбудеться урочиста подія – в Україні чи Англії, звідки родом Ріс.

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