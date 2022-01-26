Ірина Сопонару показала маму-красуню, на яку дуже схожа

Рідна людина артистки святкує день народження.

У родині української акторки, учасниці "Жіночого Кварталу" Ірини Сопонару свято.

Сьогодні, 26 січня, святкує день народження мама артистки. Ірина однією з перших привітала рідну людину. Артистка поділилася чуттєвою історією, як її мама готувала торт, а вона тим часом чекала, аби забрати собі залишки крему. Окрім того, Ірина подякувала рідній людині за те, що подарувала такі теплі спогади.

Ірина Сопонару разом з мамою / instagram.com/irinasoponaru

"Мамо, вітаю тебе з днем народження! Дякую тобі за таку кількість теплих спогадів та смачних тортів, дякую за кохання та турботу! Головне, щоб ти була поруч і усміхалася!" - побажала мамі Ірина.

Також знаменитість опублікувала фото, на якому позує разом з рідною людиною. Знімок був зроблений під час знімань одного відомого шоу. Ірина разом з мамою позують на сцені.

Ірина Сопонару разом з мамою / instagram.com/irinasoponaru

До речі, прихильники зірки також привітали маму артистки зі святом. Окрім того, фани зазначили, що Ірина неабияк схожа на маму.

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