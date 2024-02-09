Ірина Сопонару показала нове відео з нареченим-британцем і як вони поверталися з Лондона до Черівнців

Зірка "Жіночого Кварталу" і тренерка спецсезону "Ліга Сміху. Волонтерський десант 2" Ірина Сопонару разом з нареченим, британцем Рісом, повернулася до України.

Більше двох місяців Сопонару провела з коханим на його батьківщині у столиці Великої Британії Лондоні. Однак після зимових канікул пара приїхала назад до України, де на акторку чекає робота. На сторінці в Instagram артистка розмістила коротке відео, де показала, як з Лондона вони з Рісом їхали до рідного міста Ірини Чернівців.

Так, Сопонару у ролику показала, як вони з коханим рушили потягом з Лондона, а також летіли літаком. Після чого закохані нарешті дісталися дому, де на них чекав смачний борщ та улюблена домашня тваринка:

"Лондон - Чернівці. Я щаслива щоразу вертатись додому", - підписала зворушливе відео Сопонару.

Ірина Сопонару з нареченим-іноземцем показала, як з Лондона їхала до Чернівців

Зазначимо, що зараз Ірина Сопонару та її коханий Ріс готуються до весілля, яке зіграють вже влітку 2024 року. Раніше акторка ділилася, як вже встигла підготуватись до найважливішої події у її житті і що їй ще залишилось зробити.

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