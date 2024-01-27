Ірина Сопонару показала свою сестру і здивувала, як вона допомагає їй доглядати за обличчям

Українська гумористка, зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару показалася в косметологічному кабінеті своєї сестри Наталії й розповіла, які процедури для обличчя вона робила.

До слова, рідна людина акторки тривалий час проживає у Великій Британії. Вочевидь, Ірина вже повернулася з відпустки зі своїм нареченим-британцем Рісом на його батьківщину й тому завітала до сестри у її медичний кабінет. Як виявилося, Наталія – професійна косметологиня, тому Ірина довірила догляд за обличчям саме їй.

Сестра Ірини Сопонару проводить косметологічні процедури / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Сестра Ірини Сопонару проводить косметологічні процедури / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Так, у своєму фотоблогу Сопонару з сестрою розповіли, які саме косметологічні процедури вони робили й показала кадри з косметологічного крісла. Зокрема, Наталія зробила акторці глибоке очищення обличчя, а потім – пілінг. А наприкінці масажними рухами косметологиня нанесла зірці трав'яні маски для кращого ефекту очищення.

Сестра Ірини Сопонару проводить косметологічні процедури / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Нагадаємо, акторка Ірина Сопонару нещодавно з відпочинку в теплій країні ділилася своїми харчовими звичками й розповіла про свій особливий раціон. До того ж знаменитість зізналася про свої слабкощі у харчуванні.

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