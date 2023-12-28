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Ірина Сопонару показала свою сестру, яка мешкає у Лондоні

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Ірина Сопонару показала свою сестру, яка мешкає у Лондоні

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Артистка привітала близьку людину з днем народження.

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару, яка наразі з нареченим-британцем Рісом перебуває у Великій Британії, зустрілася зі своєю сестрою.

На різдвяні канікули Сопонару вирушила до Лондона, де живуть батьки її нареченого, а також її рідна сестра Наталія. На сторінці в Instagram акторка розмістила коротке відео, у якому постає з рідною людиною. Дівчата у відео цокаються та усміхаються.

Як розповіла Сопонару, днями Наталія відсвяткувала день народження. З цієї нагоди й був знятий ролик:

"Знаєте хто ця красуня? Це моя сеструня і сьогодні в неї день народження. От якого найкращого в світі косметолога я від вас приховувала. Люблю тебе до нестями. Сяй, зіронько, і будь найщасливіша", - привітала Сопонару сестру.

Ірина Сопонару показала свою сестру

Ірина Сопонару показала свою сестру

Шанувальники гумористки одразу долучилися до привітань:

  • Дуже гарна!
  • З Днем народження сеструню!
  • Просто богині! Нехай ваша сестра буде щаслива!

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару розповіла, як у Великій Британії встигла підготуватися до свого весілля з британцем Рісом. Акторка поділилася, що вже купила до найголовнішої події у її житті.

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Дата публікації
Перегляди
1577
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