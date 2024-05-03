Ірина Сопонару показала, як привітала свого нареченого-іноземця з важливим святом

Зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару поділилася, як відсвяткувала день народження нареченого Ріса.

Так, 2 травня, коханий зірки зустрів свій день народження у потягу. Тим не менш Ірина подбала про все заздалегідь і підготувала для нього подарунки завчасно. Зокрема, коли Ріс вийшов з купе, вона розмістила на столику торт зі свічками, шампанське, полуницю та подарунок. Наречений акторки не очікував отримати такий сюрприз від коханої. До слова, разом з ними у потягу їхав і їхній кіт.

Наречений Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Наречений Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Наречений Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Наречений Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Окрім того, Сопонару у своєму фотоблогу розмістила низку світлин з нареченим, зроблених за часи їхнього відпочинку, і адресувала йому безліч теплих слів.

Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Наречений Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Ти дуже особливий. Ти дуже добрий. Ти дуже розумний. Ти дуже коханий. Вітаю тебе, мій однодумець, мій кіт, мій наречений", - замилувала вітаннями Ірина.

У коментарях шанувальники також привітали Ріса з особливим святом:

Вітання Рісу! Наснаги, здоровʼя, сил для реалізації всіх планів! Нехай буде слухняним і ніжним котиком

Фантастична пара

Ріс, з днем народження. Ірино, з іменинником. Ви красиві, закохані та неймовірні

Вітаю, бажаю вам всіх благ і щасливого сімейного життя

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала, як із розмахом відсвяткувала день народження своєї середньої донечки.

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