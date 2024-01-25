Ірина Сопонару показалася на відпочинку з нареченим-британцем і розповіла про різницю менталітетів

Артистка зізналась, чи виникають в їхніх стосунках з іноземцем складнощі через те, що вони з різних країн.

Українська гумористка, акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару показала, як насолоджується відпочинком у теплій країні зі своїм нареченим-британцем, підприємцем Рісом.

Знімком з відпустки знаменитість поділилася у своєму Instagram. На фото Сопонару постала в білій сорочці, а поруч із нею сидів Ріс. Закохані, ймовірно, насолоджувалися місцевою кухнею, адже кадр був зроблений у кав'ярні.

Окрім того, Ірина зізналась, чи виникали складнощі в їхніх із коханим стосунках через різні менталітети. За словами акторки, навіть її друзі цікавилися цим запитанням. Сопонару переконує, що жодних складнощів не виникало через те, що вони з різних країн. Пара від початку стосунків не відчувала жодного дискомфорту.

Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Наскільки нам складно через різницю менталітетів? Навіть друзі іноді запитують мене, чи були в нас якісь складнощі саме через це. Якщо чесно, то від самого початку я не відчувала жодної різниці. Можливо, просто пощастило…Ріс поєднує в собі найкращі якості", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару розсекретила свій раціон. Знаменитість зізналась, який продукт не їсть вже протягом 17 років.

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