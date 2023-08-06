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Ірина Сопонару показалася в обіймах нареченого-британця в центрі Києва і як вони проводять час

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Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Ірина Сопонару показалася в обіймах нареченого-британця в центрі Києва і як вони проводять час

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Учасниця "Жіночого Кварталу" замилувала романтичним фото з обранцем.

Учасниця "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару потішила прихильників новою романтичною світлиною зі своїм нареченим, британцем на ім'я Ріс.

Світлина, якою Сопонару поділилася на сторінці в Instagram, була зроблена у центрі Києва. Пара погуляла Подолом та зайшла до затишного ресторану.

Ірина Сопонару з нареченим / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з нареченим / Фото: instagram.com/irinasoponaru

На фото Ірина і Ріс обіймаються, випромінюючи ніжні почуття і насолоджуючись одне одним. Також у сторіз свого фотоблогу Сопонару розповіла, що вони з коханим також завітали до Межигір'я, де весело провели час.

Ірина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru
Наречений Ірини Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru
Наречений Ірини Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з нареченим у Межигір'ї / © instagram.com/irinasoponaru
Ірина Сопонару з нареченим у Межигір'ї / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Своєю чергою, шанувальники завалили пару компліментами про те, що вони дуже гармонійна пара:

  • Які  ви суперові
  • Безмежного щастя вам
  • Дуже подобається ваша пара

Як відомо, Ірина Сопонару та британський підприємець Ріс заручилися у травні цього року. До цього закохані зустрічалися протягом декількох років. Наразі Ріс, який громадянином Великої Британії, перебуває поруч зі совєю нареченою в Києві та активно підтримує Україну.

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Дата публікації
Перегляди
1133
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